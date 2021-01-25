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Рыночный курс за 1 BTC:2 577 857
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Метод оплаты
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bitmakerbob
(4100+)

Сделок проведено: 4100+

Онлайн
Курс
2 620 339
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 482)
1.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 482)
Лимиты: 35 000 - 89 203
Метод оплаты
Сбербанк
Сбербанк - Оперативно - Без задержек
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
Bitcoinko
(11800+)

Сделок проведено: 11800+

Онлайн
Курс
2 620 339
Курс отличается от среднего рыночного на 1.64% (42 482)
1.64%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.64% (42 482)
Лимиты: 6 300 - 60 389
Метод оплаты
Сбербанк
✅💸ОНЛАЙН 24/7💸✅
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
MarusyaTrade
(8100+)

Сделок проведено: 8100+

Онлайн
Курс
2 620 374
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 517)
1.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 517)
Лимиты: 20 000 - 24 982
Метод оплаты
Сбербанк
💎Быстро!Качественно!Надежно!Всегда рад вашей сделке!Работаю 24/7🔥
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
BOP_777
(26500+)

Сделок проведено: 26500+

Онлайн
Курс
2 620 386
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 529)
1.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.65% (42 529)
Лимиты: 5 000 - 150 000
Метод оплаты
Сбербанк
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
blingblaww
(26000+)

Сделок проведено: 26000+

Онлайн
Курс
2 621 826
Курс отличается от среднего рыночного на 1.73% (43 969)
1.73%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.73% (43 969)
Лимиты: 40 000 - 500 000
Метод оплаты
Сбербанк
Много лет работаю оперативно и надежно
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
BernardBit
(12000+)

Сделок проведено: 12000+

Онлайн
Курс
2 621 903
Курс отличается от среднего рыночного на 1.7% (44 046)
1.7%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.7% (44 046)
Лимиты: 30 000 - 76 607
Метод оплаты
Сбербанк
💣💣Моментально, любой объем, ищу постоянных клиентов💯🩸
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
ForceTrade
(52600+)

Сделок проведено: 52600+

Онлайн
Курс
2 621 903
Курс отличается от среднего рыночного на 1.71% (44 046)
1.71%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.71% (44 046)
Лимиты: 20 000 - 184 838
Метод оплаты
Сбербанк
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Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
CyberBastard
(9400+)

Сделок проведено: 9400+

Онлайн
Курс
2 621 937
Курс отличается от среднего рыночного на 1.73% (44 080)
1.73%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.73% (44 080)
Лимиты: 25 000 - 1 500 000
Метод оплаты
Сбербанк
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Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
LacyFooter
(12600+)

Сделок проведено: 12600+

Онлайн
Курс
2 624 508
Курс отличается от среднего рыночного на 1.81% (46 651)
1.81%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.81% (46 651)
Лимиты: 25 000 - 1 500 000
Метод оплаты
Сбербанк
Кристально чистая сделка.💯Гарант качества Bitpapa✅Дам лучший сервис
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
Crypto_VL
(16400+)

Сделок проведено: 16400+

Онлайн
Курс
2 624 609
Курс отличается от среднего рыночного на 1.82% (46 752)
1.82%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.82% (46 752)
Лимиты: 8 000 - 70 000
Метод оплаты
Сбербанк
Быстро и надежно. 🪙 Готов к постоянному сотрудничеству. 🤝
Не требуется подтвержденный телефон
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Продавец
Верифицирован
SaybeR
(1900+)

Сделок проведено: 1900+

Был 7 минут назад
Курс
2 625 000
Курс отличается от среднего рыночного на 1.82% (47 143)
1.82%
Курс отличается от среднего рыночного на 1.82% (47 143)
Лимиты: 5 000 - 20 000
Метод оплаты
Сбербанк
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
PREMIUMBIT
(2200+)

Сделок проведено: 2200+

Онлайн
Курс
2 629 590
Курс отличается от среднего рыночного на 2.01% (51 733)
2.01%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.01% (51 733)
Лимиты: 35 000 - 1 705 928
Метод оплаты
Сбербанк
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Верифицирован
ElonReeveMusk
(2900+)

Сделок проведено: 2900+

Онлайн
Курс
2 629 596
Курс отличается от среднего рыночного на 2.01% (51 739)
2.01%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.01% (51 739)
Лимиты: 10 500 - 132 382
Метод оплаты
Сбербанк
Все быстро!
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PAPA_TRADE
(9100+)

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2 629 605
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2.01%
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DevilMan
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Курс
2 629 721
Курс отличается от среднего рыночного на 2.01% (51 864)
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Krokus377
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2 645 000
Курс отличается от среднего рыночного на 2.6% (67 143)
2.6%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.6% (67 143)
Лимиты: 1 000 - 9 467
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Sestra
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Сделок проведено: 6000+

Онлайн
Курс
2 646 240
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 383)
2.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 383)
Лимиты: 30 000 - 279 550
Метод оплаты
Сбербанк
Осилим любой объем! Всегда на месте !
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Верифицирован
MoscowWithBTC
(2500+)

Сделок проведено: 2500+

Онлайн
Курс
2 646 245
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 388)
2.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 388)
Лимиты: 30 000 - 1 227 892
Метод оплаты
Сбербанк
🆘🆘🆘ПОМОГИ РАЗОБРАТЬ БИТОК✔️✅☑️А я пока за остальным на склад🧲▄▀▄🧲
Не требуется подтвержденный телефон
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Продавец
Верифицирован
KLIENT
(3600+)

Сделок проведено: 3600+

Онлайн
Курс
2 646 248
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 391)
2.65%
Курс отличается от среднего рыночного на 2.65% (68 391)
Лимиты: 30 000 - 524 373
Метод оплаты
Сбербанк
Я онлайн, Днем и Ночью, 24/7
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Покупать биткоин на Bitpapa легко и просто

Сразу после регистрации вы получите бесплатный мультивалютный крипто-кошелек. Если вы уже зарегистрированы - просто войдите в свой аккаунт

Как купить биткоин через Сбербанк на Bitpapa?
После входа в аккаунт перейдите в раздел Купить , введите сумму, выберите валюту и способ оплаты Сбербанк - Bitpapa моментально подберет лучшие предложения от продавцов. Выберите вариант с подходящими условиями и нажмите кнопку Купить
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Как открыть сделку?
Укажите сумму сделки и нажмите кнопку Отправить запрос продавцу Криптовалюта с баланса продавца будет перемещена на счет депонирования - продавец не имеет к нему доступа, благодаря этому ваша сделка будет проведена защищенно
Как оплатить сделку?
Продавец пришлет реквизиты в чат сделки. Выполните перевод на Сбербанк следуя инструкциям предоставленным продавцом и отметьте сделку оплаченной нажав кнопку Оплата произведена
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Я оплатил. Когда я получу криптовалюту?
Продавец подтвердит получение вашего перевода и отпустит криптовалюту на ваш кошелек Bitpapa. Купленная криптовалюта сразу доступна для любых операций - вы можете ее продавать или отправлять на адреса любых других кошельков и сервисов
Хотелось бы увидеть процесс сделки наглядно
Посмотрите нашу видео-инструкцию, где показан процесс покупки биткоин. Покупка других криптовалют на Bitpapa производится аналогичным образом
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Миссия Bitpapa — предоставить пользователям удобное и простое место для сделок с криптовалютами

Наша платформа является пиринговым маркетплейсом, то есть все сделки проводятся между пользователями и вы можете купить или продать биткоины, эфириум, стейблкоины и другую криптовалюту без участия третьих лиц

Вам не нужны специальные знания для проведения сделок - Bitpapa позволяет покупать или продавать криптовалюты используя сотни популярных платежных методов. Если вы не нашли удобный метод оплаты или у вас возникли вопросы - напишите нам , команда поддержки доступна круглосуточно и готова помочь!

Как продать биткоин за Сбербанк?

Что такое Bitpapa?

Международный P2P-маркетплейс, который помогает купить или продать криптовалюту. Cделки проводятся между людьми - Битпапа обеспечивает надежную защиту удерживая криптовалюту продавца на специальном Escrow-счете до завершения сделки
Отсутствие комиссий за сделки
Вы не платите комиссию сервиса за выход на безопасную сделку по объявлениям других пользователей
Более 100 способов оплаты
Выберите удобный в вашей стране способ оплаты, чтобы купить или продать криптовалюту
Удобный Telegram-бот
Bitpapa BOT - весь функционал платформы в удобном интерфейсе для моментальных безопасных сделок
Защита каждой сделки
Все сделки проводятся с использованием специального Escrow-счета
Надежный и бесплатный кошелек
Способ хранить, отправлять и принимать Bitcoin, Ethereum и USDT
Приложение дляiOSиAndroid
Вся функциональность маркетплейса и криптовалютного кошелька в вашем смартфоне