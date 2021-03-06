Покупайте и продавайте BTC, USDT, ETH и другую криптовалюту без посредников
Более 100 способов оплаты для проведения сделок
Купить криптовалюту можно без регистрации - попробуйте анонимную сделку
Что такое Bitpapa?
Международный P2P-маркетплейс, который помогает купить или продать криптовалюту. Cделки проводятся между людьми - Битпапа обеспечивает надежную защиту удерживая криптовалюту продавца на специальном Escrow-счете до завершения сделки
Отсутствие комиссий за сделки
Вы не платите комиссию сервиса за выход на безопасную сделку по объявлениям других пользователей
Более 100 способов оплаты
Выберите удобный в вашей стране способ оплаты, чтобы купить или продать криптовалюту
Удобный Telegram-бот
Bitpapa BOT - весь функционал платформы в удобном интерфейсе для моментальных безопасных сделок
Защита каждой сделки
Все сделки проводятся с использованием специального Escrow-счета
Надежный и бесплатный кошелек
Способ хранить, отправлять и принимать Bitcoin, Ethereum и USDT
Начните сегодня
Для сделок с криптовалютами не нужны специальные знания - интерфейс Bitpapa понятен и удобен. Возникли вопросы? Наша команда поддержки доступна 24/7 и готова помочь в любой ситуацииСоздать аккаунт
Telegram-бот
Криптокошелек и бот-обменник в вашем Telegram.
Начните прямо сейчас!
Начните прямо сейчас!
0% комиссии за сделки
Комфортная и безопасная торговля через мессенджер
Мощное крипто-сообщество
Поддержка в Telegram 24/7Войти через Telegram
Отзывы
Благодаря отзывам пользователей мы каждый день совершенствуем наши сервисы. Делитесь впечатлениями о Bitpapa и мы обязательно прислушаемся к вашему мнению
Dariya Abushahmanova
март 06, 2021
Впервые купила биток тут и не меняю площадку. Сделки совершаю в среднем за 4 минуты, транзакция рублевых сумм происходит быстрее. Нравится гибкая битпаповская система выбора курсов обмена крипт. Все хорошо!
Владимир Ургапов
февр. 25, 2021
Сотрудничаю с трейдером Джеффом, у него обмениваю биткоины, затем вывожу деньги на карты Сбера. За год изучил специфику ресурса досконально. Смело рекомендую биржу новичкам и опытным трейдерам!
Anton Mokienko
февр. 21, 2021
Сам участвую в разработке мобильных приложений, пока все ожидания оправдываются, интерфейс хорошо проработан, запросы обрабатываются быстро. И техподдержка в 3 часа ночи ответила по почте втечение 1 минуты!
Андрей Быков
янв. 25, 2021
Спасибо поддержке за ответы на мои новичковые вопросы (особенно за то, что даже в 4 утра я практически моментально получал ответ в чате)
Надежда Жарковская
янв. 25, 2021
Приятная реферальная программа, можно заработать биткоины просто приглашая подписчиков своего канала(я привела уже более 700 рефералов и каждый день капают сатошки от их сделок). Условия на сделки самые выгодные
Bitkachaet
дек. 24, 2020
Приятно удивил сервис. Простой, быстрый, понятный. Три раза менял в трёх разных обменниках, всегда одинаково успешно. Рекомендую.
Boris Satdarov
нояб. 24, 2020
Курс лучший на покупку битков через сбербанк. Я мониторю каждый день несколько р2р-площадок и здесь практически всегда трейдеры стоят с лучшим курсом
Oksana
нояб. 23, 2020
Приложение отличное, понятный интерфейс, легко создать объявление, легко продать и купить. Поддержка работает оперативно, быстро прислали ответ и разрешили ситуацию с мошенником.
mark Jackson
нояб. 11, 2020
мне все нравится. из пожеланий: хотелось бы видеть регрессирующие комиссии сервиса в зависимости от объема или количества сделок
Юлия Разумова
нояб. 10, 2020
Торговать удобно. Комфортный дизайн. Мошенников блокируют моментально, не приходится морозить депозиты в ожидании решения.
Mike Adriano
окт. 30, 2020
модераторы работают как молния) банят мошенников просто моментально. а они потом обиженные бегут писать плохие отзывы)) в общем bitpapa мой любимый обменник и приложение-кошелек для сделок с криптой. очень жду ваш полноценный бот в телеге
Ульяна Орлова
окт. 30, 2020
Битпапа - респект вам! Лучший сервис которым я пользовалась!!!
Артем Анисимов
окт. 30, 2020
Бит папа крутой р2р-обменник. Покупаю биткоин за сбербанк уже не первый год и почти всегда сделка занимает меньше 5 минут
Аноним
окт. 14, 2020
В целом, все просто и удобно. Есть небольшие моменты в работе, которые можно было бы улучшить.
bizel
сент. 29, 2020
Основное, что хотелось бы отметить, это то что сервис анонимный. Так же можно напрямую связываться с покупателем/продавцом с помощью чата. После отправления денег, купленная криптовалюта моментально поступает на ваш баланс. Мне понравилось, что можно авторизоваться с помощью телеграмма без долгих регистраций. Из минусов: возможно, что покупатель/продавец может долго не отвечать.
Repets
сент. 29, 2020
Узнал о проекте я с баунти компании, которая проходила на форуме cryptotalk. Bitpapa это первый проект где я попробовал возможность обмена p2p и был приятно удивлён, ведь уже через 5 минут мои средства были на карте. Быть обманутым кем-то здесь не получиться, так что советую.
Артур
сент. 28, 2020
Провел первую сделку через данный сервис. Все довольно просто и понятно. Единственное что расстроило, так это небольшое количество предложений по сделкам через оплату Яндекс Деньгами, в остальном ни каких нареканий нет.
Павел
сент. 28, 2020
Bitpapa только в прошлом году начал свою деятельность, но уже сейчас зарекомендовал себя как крайне надежное место для сделок с биткоином и другими валютами! сам пока только осваиваю этот обменник, но впечатления сугубо положительные, единственное хотелось бы побольше разнообразия монет
Oleg ЕЕЕ
сент. 27, 2020
Воспользовался платформой 3 раза, и вполне доволен результатом каждый раз. Сделки прошли очень быстро, никаких проблем не возникло, могу только положительно охарактеризовать платформу. Интерфейс интуитивный
Марк Кран
сент. 27, 2020
Хотел бы оставить отзыв об одной из лучших p2p платформ . C Bitpapa довольно таки часто имею дела , интерфейс приятный , довольно таки большой выбор направлений , добавил бы больше направлений обмена на Украину , в целом проект активно развивается и имеет все шансы стать p2p платформой номер 1 в сфере криптоиндустрии
Mr.Legend
сент. 27, 2020
Очень часто делаю обмены криптовалюты и свой выбор остановил на Bitpapa. Направлений обмена на площадке большой выбор и любой желающий обязательно подберёт, что ему нужно. И конечно же эскроу сервис сделает обмен безопасным. Дизайн довольно лёгкий и понятный
Vasiliy Gorchakov
сент. 27, 2020
Продавал криптовалюту четыре раза. Всем доволен - покупателей много, выбирал по выгодному курсу и рейтингу. Большой выбор платежных систем. Единственное "но" - в десктопной версии разобрался, а вот в приложении так и не понял как язык переключить
Alex Sternly
сент. 27, 2020
Весьма хороший вариант для обмена своих криптовалют, вы их продаете или покупаете непосредственно у других людей, при этом сами договаривайтесь по какому курсу вам это нужно сделать, а сервис выступает здесь в качестве гаранта, так что свои средства вы в любом случае не потеряет
Юлия Дьячкова
сент. 23, 2020
Отличное приложение! Ранее не верила в биткойны, но сейчас кардинально поменяла свое мнение! Не вылетает, грузит четко, быстро.
dmitriy-perov
сент. 01, 2020
битпапа нравится, но мне хотелось бы чтобы вы добавили раздел обмена крипто на крипто(например бтц на етх и тд), тогда мне вообще не придется выводить крипту на биржи
пудинг мистОр
авг. 25, 2020
Удобное приложение, всем советую. И да это первый отзыв, я можно сказать первопроходец
Olesya Kliman
авг. 25, 2020
Лично мне площадка нравится очень. Я бы даже сказала, самая лучшая из мне известных. Без лишних заморочек. Всё ясно и понятно. Безопасные сделки. А самое главное, поддержка работает очень оперативно. Спасибо вам, что вы есть)
KaLFo_BTC
апр. 26, 2020
Отличный обменник. Регулярные сделки и огромный выбор вариантов оплаты. Выгодные цены на покупку и продажу. Рекомендую как новичек,зашедший на рынок меньше недели назад.
007
апр. 11, 2020
Из плюсов: Удобный интерфейс Почти всегда самые адекватные цены Из минусов: Жду полноценное мобильное приложение
Yana
апр. 11, 2020
Уже почти 2 года пользуюсь сервисом и вижу постоянный прогресс. Жаль о нем пока мало кто знает, поэтому ликвидность так себе
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