Dariya Abushahmanova

Впервые купила биток тут и не меняю площадку. Сделки совершаю в среднем за 4 минуты, транзакция рублевых сумм происходит быстрее. Нравится гибкая битпаповская система выбора курсов обмена крипт. Все хорошо!

Владимир Ургапов

Сотрудничаю с трейдером Джеффом, у него обмениваю биткоины, затем вывожу деньги на карты Сбера. За год изучил специфику ресурса досконально. Смело рекомендую биржу новичкам и опытным трейдерам!

Anton Mokienko

Сам участвую в разработке мобильных приложений, пока все ожидания оправдываются, интерфейс хорошо проработан, запросы обрабатываются быстро. И техподдержка в 3 часа ночи ответила по почте втечение 1 минуты!

Андрей Быков

Спасибо поддержке за ответы на мои новичковые вопросы (особенно за то, что даже в 4 утра я практически моментально получал ответ в чате)

Надежда Жарковская

Приятная реферальная программа, можно заработать биткоины просто приглашая подписчиков своего канала(я привела уже более 700 рефералов и каждый день капают сатошки от их сделок). Условия на сделки самые выгодные

Bitkachaet

Приятно удивил сервис. Простой, быстрый, понятный. Три раза менял в трёх разных обменниках, всегда одинаково успешно. Рекомендую.

Boris Satdarov

Курс лучший на покупку битков через сбербанк. Я мониторю каждый день несколько р2р-площадок и здесь практически всегда трейдеры стоят с лучшим курсом

Oksana

Приложение отличное, понятный интерфейс, легко создать объявление, легко продать и купить. Поддержка работает оперативно, быстро прислали ответ и разрешили ситуацию с мошенником.

mark Jackson

мне все нравится. из пожеланий: хотелось бы видеть регрессирующие комиссии сервиса в зависимости от объема или количества сделок

Юлия Разумова

Торговать удобно. Комфортный дизайн. Мошенников блокируют моментально, не приходится морозить депозиты в ожидании решения.

Mike Adriano

модераторы работают как молния) банят мошенников просто моментально. а они потом обиженные бегут писать плохие отзывы)) в общем bitpapa мой любимый обменник и приложение-кошелек для сделок с криптой. очень жду ваш полноценный бот в телеге

Ульяна Орлова

Битпапа - респект вам! Лучший сервис которым я пользовалась!!!

Артем Анисимов

Бит папа крутой р2р-обменник. Покупаю биткоин за сбербанк уже не первый год и почти всегда сделка занимает меньше 5 минут

Аноним

В целом, все просто и удобно. Есть небольшие моменты в работе, которые можно было бы улучшить.

bizel

Основное, что хотелось бы отметить, это то что сервис анонимный. Так же можно напрямую связываться с покупателем/продавцом с помощью чата. После отправления денег, купленная криптовалюта моментально поступает на ваш баланс. Мне понравилось, что можно авторизоваться с помощью телеграмма без долгих регистраций. Из минусов: возможно, что покупатель/продавец может долго не отвечать.

Repets

Узнал о проекте я с баунти компании, которая проходила на форуме cryptotalk. Bitpapa это первый проект где я попробовал возможность обмена p2p и был приятно удивлён, ведь уже через 5 минут мои средства были на карте. Быть обманутым кем-то здесь не получиться, так что советую.

Артур

Провел первую сделку через данный сервис. Все довольно просто и понятно. Единственное что расстроило, так это небольшое количество предложений по сделкам через оплату Яндекс Деньгами, в остальном ни каких нареканий нет.

Павел

Bitpapa только в прошлом году начал свою деятельность, но уже сейчас зарекомендовал себя как крайне надежное место для сделок с биткоином и другими валютами! сам пока только осваиваю этот обменник, но впечатления сугубо положительные, единственное хотелось бы побольше разнообразия монет

Oleg ЕЕЕ

Воспользовался платформой 3 раза, и вполне доволен результатом каждый раз. Сделки прошли очень быстро, никаких проблем не возникло, могу только положительно охарактеризовать платформу. Интерфейс интуитивный

Марк Кран

Хотел бы оставить отзыв об одной из лучших p2p платформ . C Bitpapa довольно таки часто имею дела , интерфейс приятный , довольно таки большой выбор направлений , добавил бы больше направлений обмена на Украину , в целом проект активно развивается и имеет все шансы стать p2p платформой номер 1 в сфере криптоиндустрии

Mr.Legend

Очень часто делаю обмены криптовалюты и свой выбор остановил на Bitpapa. Направлений обмена на площадке большой выбор и любой желающий обязательно подберёт, что ему нужно. И конечно же эскроу сервис сделает обмен безопасным. Дизайн довольно лёгкий и понятный

Vasiliy Gorchakov

Продавал криптовалюту четыре раза. Всем доволен - покупателей много, выбирал по выгодному курсу и рейтингу. Большой выбор платежных систем. Единственное "но" - в десктопной версии разобрался, а вот в приложении так и не понял как язык переключить

Alex Sternly

Весьма хороший вариант для обмена своих криптовалют, вы их продаете или покупаете непосредственно у других людей, при этом сами договаривайтесь по какому курсу вам это нужно сделать, а сервис выступает здесь в качестве гаранта, так что свои средства вы в любом случае не потеряет

Юлия Дьячкова

Отличное приложение! Ранее не верила в биткойны, но сейчас кардинально поменяла свое мнение! Не вылетает, грузит четко, быстро.

dmitriy-perov

битпапа нравится, но мне хотелось бы чтобы вы добавили раздел обмена крипто на крипто(например бтц на етх и тд), тогда мне вообще не придется выводить крипту на биржи

пудинг мистОр

Удобное приложение, всем советую. И да это первый отзыв, я можно сказать первопроходец

Olesya Kliman

Лично мне площадка нравится очень. Я бы даже сказала, самая лучшая из мне известных. Без лишних заморочек. Всё ясно и понятно. Безопасные сделки. А самое главное, поддержка работает очень оперативно. Спасибо вам, что вы есть)

KaLFo_BTC

Отличный обменник. Регулярные сделки и огромный выбор вариантов оплаты. Выгодные цены на покупку и продажу. Рекомендую как новичек,зашедший на рынок меньше недели назад.

007

Из плюсов: Удобный интерфейс Почти всегда самые адекватные цены Из минусов: Жду полноценное мобильное приложение

Yana

Уже почти 2 года пользуюсь сервисом и вижу постоянный прогресс. Жаль о нем пока мало кто знает, поэтому ликвидность так себе