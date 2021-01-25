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Альфа, Райффайзен, Открытие, Газпром, УБРиР, ПСБ
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Сделка через Сбер, СБП (или Альфа, Райф, Открытие, Газпромбанк, ПСБ)
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Наша платформа является пиринговым маркетплейсом, то есть все сделки проводятся между пользователями и вы можете купить или продать биткоины, эфириум, стейблкоины и другую криптовалюту без участия третьих лиц
Вам не нужны специальные знания для проведения сделок - Bitpapa позволяет покупать или продавать криптовалюты используя сотни популярных платежных методов. Если вы не нашли удобный метод оплаты или у вас возникли вопросы - напишите нам , команда поддержки доступна круглосуточно и готова помочь!