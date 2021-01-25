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Купить USDT через Банковский перевод легко и просто

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RUB - Российский рубль
Банковский перевод
Рыночный курс за 1 USDT:60.78
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Продавец
Курс/Лимиты
Метод оплаты
Продавец
Верифицирован
Crypto34
(4)

Сделок проведено: 4

Был 23 часа назад
Курс
64
Курс отличается от среднего рыночного на 5.29% (3.22)
5.29%
Курс отличается от среднего рыночного на 5.29% (3.22)
Лимиты: 5500 - 5501
Метод оплаты
Сбербанк
Сбербанк, Альфа-Банк, ВТБ, Почта банк, СБП
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Продавец
Верифицирован
FastTraderpro
(3)

Сделок проведено: 3

Был 4 минуты назад
Курс
65
Курс отличается от среднего рыночного на 6.94% (4.22)
6.94%
Курс отличается от среднего рыночного на 6.94% (4.22)
Лимиты: 500 - 21000
Метод оплаты
СБП - Система быстрых платежей
Все быстро, реквизиты после открытия сделки. Альфа Тинькоф Сбер
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Продавец
Верифицирован
BitForFriend
(300+)

Сделок проведено: 300+

Был 30 минут назад
Курс
65.04
Курс отличается от среднего рыночного на 7% (4.26)
7%
Курс отличается от среднего рыночного на 7% (4.26)
Лимиты: 10000 - 58579.01
Метод оплаты
Сбербанк
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Продавец
Верифицирован
BitForFriend
(300+)

Сделок проведено: 300+

Был 30 минут назад
Курс
65.64
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
8%
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
Лимиты: 10000 - 59127.4
Метод оплаты
ВТБ
✅ Быстро и безопасно ✅ Верификация
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
BitForFriend
(300+)

Сделок проведено: 300+

Был 30 минут назад
Курс
65.64
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
8%
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
Лимиты: 10000 - 59127.4
Метод оплаты
Тинькофф
✅ Быстро и безопасно ✅ Верификация
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Продавец
Верифицирован
BitForFriend
(300+)

Сделок проведено: 300+

Был 30 минут назад
Курс
65.64
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
8%
Курс отличается от среднего рыночного на 8% (4.86)
Лимиты: 10000 - 59127.4
Метод оплаты
Почта банк
Верификация
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
HelpFIX
(300+)

Сделок проведено: 300+

Онлайн
Курс
66.07
Курс отличается от среднего рыночного на 8.7% (5.29)
8.7%
Курс отличается от среднего рыночного на 8.7% (5.29)
Лимиты: 700 - 5000
Метод оплаты
Bank transfers
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
florgesss
(4100+)

Сделок проведено: 4100+

Был 17 часов назад
Курс
66.2
Курс отличается от среднего рыночного на 8.91% (5.42)
8.91%
Курс отличается от среднего рыночного на 8.91% (5.42)
Лимиты: 1000 - 44337.55
Метод оплаты
Сбербанк
Быстрая сделка. Личная карта
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Продавец
Верифицирован
BitForFriend
(300+)

Сделок проведено: 300+

Был 30 минут назад
Курс
66.25
Курс отличается от среднего рыночного на 9% (5.47)
9%
Курс отличается от среднего рыночного на 9% (5.47)
Лимиты: 20000 - 59675.79
Метод оплаты
Альфа-Банк Cash-In
✅ Быстро и безопасно ✅ Верификация
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
Bit_OKS
(13900+)

Сделок проведено: 13900+

Был 12 минут назад
Курс
66.66
Курс отличается от среднего рыночного на 9.67% (5.88)
9.67%
Курс отличается от среднего рыночного на 9.67% (5.88)
Лимиты: 499 - 82862.78
Метод оплаты
Bank transfers:
ЛЮБЫЕ БАНКИ - БЫСТРО И НАДЕЖНО
10/10. 🔥 🔥 🔥
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
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Продавец
Pyatka
(10800+)

Сделок проведено: 10800+

Онлайн
Курс
66.98
Курс отличается от среднего рыночного на 10.2% (6.2)
10.2%
Курс отличается от среднего рыночного на 10.2% (6.2)
Лимиты: 20000 - 100000
Метод оплаты
Bank transfers:
Альфа, Райффайзен, Открытие, Газпром, УБРиР, ПСБ
Шустрая сделка ◡‿◡ возможен также перевод по СБП
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
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Продавец
Pyatka
(10800+)

Сделок проведено: 10800+

Онлайн
Курс
66.98
Курс отличается от среднего рыночного на 10.2% (6.2)
10.2%
Курс отличается от среднего рыночного на 10.2% (6.2)
Лимиты: 20000 - 100000
Метод оплаты
Сбербанк
Сделка через Сбер, СБП (или Альфа, Райф, Открытие, Газпромбанк, ПСБ)
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
Bit_OKS
(13900+)

Сделок проведено: 13900+

Был 12 минут назад
Курс
66.99
Курс отличается от среднего рыночного на 10.21% (6.21)
10.21%
Курс отличается от среднего рыночного на 10.21% (6.21)
Лимиты: 499 - 83272.99
Метод оплаты
Тинькофф
БЫСТРО И НАДЕЖНО 10/10. 🔥 🔥 🔥
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
Купить
Продавец
Верифицирован
Bit_OKS
(13900+)

Сделок проведено: 13900+

Был 12 минут назад
Курс
66.99
Курс отличается от среднего рыночного на 10.21% (6.21)
10.21%
Курс отличается от среднего рыночного на 10.21% (6.21)
Лимиты: 499 - 83272.99
Метод оплаты
Сбербанк
БЫСТРО И НАДЕЖНО 10/10. 🔥 🔥 🔥
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
florgesss
(4100+)

Сделок проведено: 4100+

Был 17 часов назад
Курс
67.5
Курс отличается от среднего рыночного на 11.05% (6.72)
11.05%
Курс отличается от среднего рыночного на 11.05% (6.72)
Лимиты: 1000 - 45208.22
Метод оплаты
ВТБ
Быстрая сделка. Личная карта
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Продавец
Верифицирован
OPTIMUS_prime
(200+)

Сделок проведено: 200+

Был 2 дня назад
Курс
67.89
Курс отличается от среднего рыночного на 11.69% (7.11)
11.69%
Курс отличается от среднего рыночного на 11.69% (7.11)
Лимиты: 700 - 3707.8
Метод оплаты
Сбербанк
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
LacyFooter
(7400+)

Сделок проведено: 7400+

Онлайн
Курс
68
Курс отличается от среднего рыночного на 11.88% (7.22)
11.88%
Курс отличается от среднего рыночного на 11.88% (7.22)
Лимиты: 30000 - 63657.92
Метод оплаты
Сбербанк
Кристально чистая сделка.💯Гарант качества Bitpapa✅Дам лучший сервис🤝
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
Bit_OKS
(13900+)

Сделок проведено: 13900+

Был 12 минут назад
Курс
68.48
Курс отличается от среднего рыночного на 12.66% (7.7)
12.66%
Курс отличается от среднего рыночного на 12.66% (7.7)
Лимиты: 500 - 85125.16
Метод оплаты
Альфа-Банк
10/10. 🔥 🔥 🔥
Не требуется подтвержденный телефон
Не требуется регистрация
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Продавец
Верифицирован
Bit_OKS
(13900+)

Сделок проведено: 13900+

Был 12 минут назад
Курс
68.48
Курс отличается от среднего рыночного на 12.66% (7.7)
12.66%
Курс отличается от среднего рыночного на 12.66% (7.7)
Лимиты: 136.96 - 85125.16
Метод оплаты
Райффайзен
Быстро и надежно! Заходи 👍
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Не требуется верификация
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Продавец
Верифицирован
florgesss
(4100+)

Сделок проведено: 4100+

Был 17 часов назад
Курс
68.5
Курс отличается от среднего рыночного на 12.7% (7.72)
12.7%
Курс отличается от среднего рыночного на 12.7% (7.72)
Лимиты: 1000 - 45877.97
Метод оплаты
Райффайзен
Быстрая сделка
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Покупать USDT на Bitpapa легко и просто

Сразу после регистрации вы получите бесплатный мультивалютный крипто-кошелек. Если вы уже зарегистрированы - просто войдите в свой аккаунт

Как купить USDT через Банковский перевод на Bitpapa?
После входа в аккаунт перейдите в раздел Купить , введите сумму, выберите валюту и способ оплаты Банковский перевод - Bitpapa моментально подберет лучшие предложения от продавцов. Выберите вариант с подходящими условиями и нажмите кнопку Купить
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Как открыть сделку?
Укажите сумму сделки и нажмите кнопку Отправить запрос продавцу Криптовалюта с баланса продавца будет перемещена на счет депонирования - продавец не имеет к нему доступа, благодаря этому ваша сделка будет проведена защищенно
Как оплатить сделку?
Продавец пришлет реквизиты в чат сделки. Выполните перевод на Банковский перевод следуя инструкциям предоставленным продавцом и отметьте сделку оплаченной нажав кнопку Оплата произведена
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Я оплатил. Когда я получу криптовалюту?
Продавец подтвердит получение вашего перевода и отпустит криптовалюту на ваш кошелек Bitpapa. Купленная криптовалюта сразу доступна для любых операций - вы можете ее продавать или отправлять на адреса любых других кошельков и сервисов
Хотелось бы увидеть процесс сделки наглядно
Посмотрите нашу видео-инструкцию, где показан процесс покупки USDT. Покупка других криптовалют на Bitpapa производится аналогичным образом
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Миссия Bitpapa — предоставить пользователям удобное и простое место для сделок с криптовалютами

Наша платформа является пиринговым маркетплейсом, то есть все сделки проводятся между пользователями и вы можете купить или продать биткоины, эфириум, стейблкоины и другую криптовалюту без участия третьих лиц

Вам не нужны специальные знания для проведения сделок - Bitpapa позволяет покупать или продавать криптовалюты используя сотни популярных платежных методов. Если вы не нашли удобный метод оплаты или у вас возникли вопросы - напишите нам , команда поддержки доступна круглосуточно и готова помочь!

Как продать USDT за Банковский перевод?

Что такое Bitpapa?

Международный P2P-маркетплейс, который помогает купить или продать криптовалюту. Cделки проводятся между людьми - Битпапа обеспечивает надежную защиту удерживая криптовалюту продавца на специальном Escrow-счете до завершения сделки
Отсутствие комиссий за сделки
Вы не платите комиссию сервиса за выход на безопасную сделку по объявлениям других пользователей
Более 100 способов оплаты
Выберите удобный в вашей стране способ оплаты, чтобы купить или продать криптовалюту
Удобный Telegram-бот
Bitpapa BOT - весь функционал платформы в удобном интерфейсе для моментальных безопасных сделок
Защита каждой сделки
Все сделки проводятся с использованием специального Escrow-счета
Надежный и бесплатный кошелек
Способ хранить, отправлять и принимать Bitcoin, Ethereum и USDT
Приложение дляiOSиAndroid
Вся функциональность маркетплейса и криптовалютного кошелька в вашем смартфоне